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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظة أسوان تستكمل جهودها لإزالة أى تعديات على الأراضى ضمن فعاليات الموجة 21

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي

 قامت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان باستكمال جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات سواء البناء أو الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، قامت بإزالة 3 حالات تعد على مساحة 17 ألفا و10 م2 وذلك بنطاق قرية فارس، منها حالتا تعد على أراض زراعية بمساحة 16 ألفا و800 م2 ، وأيضاً حالة تعدى بناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 210 م2، وهو الذى توازى مع الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة 350 م2 بنطاق قرية العباسية، مع رفع التشوينات من الطوب الأبيض، ومواد البناء.
وأضاف البيان أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة قامت بقيادة صابر حسين، بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 6 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية 3590 م2 وذلك بنطاق قرية مارية التابعة لمجلس قروى قورته، وأيضاً بقرية دابود التابعة لمجلس قروى الدكة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية فى المهد لحالة القيام بتنفيذ سقف خرسانى بمساحة 100م2 بدون ترخيص بنطاق نجع ونس التابع للوحدة المحلية لقرية الشطب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب المخالفة.

محافظة أسوان فعاليات الموجة الأراضي عبد الفتاح السيسي مدينة كوم إمبو

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