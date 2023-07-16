ضبط 1130 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات في ههيا بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بشن حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المحلات التجارية واﻷكشاك بقري خلوة أبو حطب ومنزل حيان وكفر دبوس والمهدية ، وتمكنت من ضبط 1130 علبة سجائر، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 10325 و 10326 و 10328 و 10329 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحاضر.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز من تحرير المحضر رقم 10330 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل، ومحضر إثبات حالة للتصرف في 5 شكائر دقيق وبيعها في السوق السوداء، و4 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنا و50 كيلوجرام، وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.