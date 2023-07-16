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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جوتيريش يؤكد ضرورة تزويد الشباب حول العالم بالتعليم والتدريب والمهارات الجيدة

جوتيريش
جوتيريش

 

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة تزويد الشباب حول العالم بالتعليم والتدريب والمهارات الجيدة. 
جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة "اليوم العالمي لمهارات الشباب"، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "في كل ركن من أركان العالم، يواجه الشباب عاصفة من التغيير - التقدم التكنولوجي، وسوق العمل سريع التغير، والتحولات الديموغرافية، والتحديات المناخية، والفجوات التعليمية بسبب جائحة كوفيد-19"، مشددا على ضرورة تزويد الشباب بالتعليم والتدريب والمهارات الجيدة، مضيفا: "يذكرنا اليوم العالمي لمهارات الشباب هذا بأن المعلمين يقفون في طليعة هذا الجهد العالمي العظيم".
وأشار إلى أنه "يجب أن نضمن حصول المعلمين على فرص التعليم والتطوير المهني التي يحتاجون إليها لأنهم يساعدون الشباب على الانتقال من المدرسة إلى مكان العمل. لقد أطلقت مؤخرا اللجنة رفيعة المستوى حول مهنة التدريس لتقديم توصيات للمساعدة في تحقيق ذلك"، مبينا: "نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير في أنظمة وتقنيات التعليم والتدريب في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن المعلمون من توفير فرص تعليمية شاملة ومرنة للشباب بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه".
ولفت جوتيريش إلى أن "مستقبل البشرية يعتمد على طاقة وأفكار ومساهمات لا حدود لها من الشباب. في هذا اليوم وكل يوم، دعونا نقف مع المعلمين لأنهم بدورهم يساعدون الشباب على اكتساب التعليم والمهارات اللازمة لتشكيل مستقبل أفضل وأكثر استدامة لنا جميعا".

جوتيريش المهارات الجيدة العالم بالتعليم منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي لمهارات

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