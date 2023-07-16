وزير التعليم: مقررات المناهج الدراسية ستنمّى روح الولاء والانتماء لدى الطلاب

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ابتداءً من 6 أغسطس 2023 سينطلق الملتقى الأول لتطوير المناهج في المرحلة الإعدادية، بمشاركة لجنة من الخبراء الدوليين والمحليين والعالميين.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

وأضاف الوزير أنه أعطى توجيهاته بأن تشمل المناهج الدراسية مقررات تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب.

وشدد الوزير على أن التركيز سيكون على المفاهيم الكبرى وليس الحشو والتكدس على المعلومات التفصيلية، بل المفاهيم الأساسية.