ممثل وزارة الإعلام الكويتية مصر منبع المعرفة والعلوم والثقافة

قال ممثل وزارة الإعلام الكويتية طلال المشيطي، إن "مصر تعد منبع وأساس المعرفة والعلوم والثقافة، ونحن نستسقي منها ذلك".

وأضاف ممثل وزارة الإعلام الكويتية - في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ حول مشاركة الكويت بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب - "تعلمنا من مصر الكثير، وتتلمذنا على يد الكثير من الأساتذة المصريين".

وأكد عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر والكويت، موضحًا أن "العلاقات بين مصر والكويت قوية وتاريخية"، مضيفًا: "نحن بلا شك إخوة وأصدقاء تجمعنا العديد من الأواصر المشتركة القوية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ".

وأشاد ممثل وزارة الإعلام الكويتية بمكانة مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها تمثل صرحًا عالميًا وعربيًا وإقليميًا للثقافة والفكر والإبداع، لافتًا إلى أهمية المعرض؛ الذي يستمر حتى 26 يوليو الجاري، ويشارك فيه هذا العام أكثر 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامج ثقافي متكامل، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز 100 فعالية، تتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات، كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

وقال إنه من الأمور اللافتة للنظر هذا العام الأعداد المتزايدة من الجمهور التي تحرص على حضور المعرض وقراءة اقتناء الكتب والإصدارات المتنوعة، مشيرًا إلى أن الجمهور يصطف من قبل الافتتاح الرسمي للمعرض من أجل الدخول والتعرف على المقتنيات والمطبوعات وأمهات الكتب.

ونوه ممثل وزارة الإعلام الكويتية إلى التطور المتزايد الذي يشهده المعرض بصفة مستمرة ودورية بما يدفع الجمهور إلى المشاركة والقدوم إلى المعرض واقتناء أهم الكتب والإصدارات، مؤكدًا أهمية التواجد والمشاركة وتقديم أعمال وزارة الإعلام الكويتية في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب وتعريف الجمهور المصري والعربي بما تقدمه وتوفير العديد من الإصدارات المرموقة في جناحها.

وأشار إلى أن الجناح يضم إصدارات عديدة منها عالم الفكر وعالم المعرفة ومجلة العربي والعربي الصغير ومجلة الكويت، وهي إصدارات تمتلك جمهورًا كبيرًا من المصريين الذين يتابعون موضوعاتها، مبينًا أن وزارة الإعلام الكويتية تشارك بشكل دائم في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. قائلًا: "نهدف إلى تعريف الجمهور بما تمتلكه الكويت وما تقدمه من إصدارات ثقافية ومؤسسات مميزة تقدم خدماتها ومنها الصندوق الكويتي للتنمية وغيرها".