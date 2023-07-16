ياو أنور اللاعب رقم 20 في تاريخ الإسماعيلي الذي يحقق لقب "هاتريك"

أصبح التوجولي ياو أنور مهاجم فريق الإسماعيلي ثالث لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة ويحقق لقب "هاتريك" في بطولة الدوري هذا الموسم بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والتونسي فراس شواط مهاجم الإسماعيلي.

وسجل ياو أنور 3 أهداف خلال 57 دقيقة في مرمى الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير في الدوري الممتاز وجاءت الأهداف في الدقائق 4 و20 و61.

وكان كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري أول لاعب يحقق لقب "هاتريك" هذا الموسم عنما سجل 3 أهداف خلال 32 دقيقة في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت يوم 27 فبراير الماضي في الأسبوع العشرين وجاءت الأهداف في الدقائق 13 و35 و45 وكان الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وسجل التونسي فراس شواط مهاجم الإسماعيلي ثلاثة أهداف وكان صاحب لقب أسرع “ هاتريك ” وسجل الأهداف الثلاث خلال 16 دقيقة فقط في مباراة إنبي التي أقيمت يوم 13 أبريل الماضي في الأسبوع الخامس والعشرين وجاءت الأهداف في الدقائق 41 و45 و57 .

ياو أنور أصبح اللاعب رقم 20 في تاريخ الإسماعيلي الذي يحقق لقب "هاتريك" بعد صلاح أبو جريشة وسيد أبو بكر "بيضو" والراحل رضا شحتة وعلي أبوجريشة وأسامة خليل والراحل محمد حازم وعماد سليمان وحمدي نوح وفكري الصغير وبشير عبد الصمد ومحمد صلاح أبوجريشة وخالد بيبو وعبد الحميد بسيوني ومحمد محسن أبوجريشة ومحمد فضل وحسني عبد ربه والغاني إيمانويل بناهيني والتونسي فراس شواط.

شحتة

ويعتبر شحتة أكثر لاعبي الإسماعيلي تحقيقا للقب هاتريك في الدوري وحققه 6 مرات يليه محمد صلاح أبوجريشة 4 مرات وعلي أبوجريشة ثلاث مرات ورضا وعماد سليمان وعبد الحميد بسيوني ومحمد فضل كل منهم مرتين.