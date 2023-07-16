21 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأحد، عدد 21 رحلة طيران دولية من دول أوروبا من ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر إقامتهم بفنادق مرسى علم.

وكشفت جداول التشغيل للرحلات الوافدة للمطار أنه من المقرر أن يستقبل المطار 21 رحلة بينهم 5 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من بولندا ورحلة من سويسرا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا ورحلتان داخليتان.

ويستقبل مطار مرسى علم بداية من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبلة، 129 رحلة طيران، بزيادة في معدلات الوصول عن الأسبوع الماضي، وتبيّن من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية في صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع، وأن أغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.

وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمرسى علم، أن فنادق مرسى علم تجاوزت نسب الإشغال بها 90% في معظم فنادقها، لافتًا إلى أن مدينة مرسى علم لها خصوصية مميزة عن غيرها، وباتت قبلة جديدة للسياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن مطارمرسى علم استقبل خلال أسبوع العيد فقط أكثر من 65 ألف سائح من مختلف الجنسيات أغلبها أوروبية، مشيدًا بالإجراءات التي تتم في المطارات لتسهيل استقبال السائحين وإنهاء إجراءات وصولهم في أسرع وقت وأقل جهد.

وأضاف عثمان، لـ«الدستور»، أن القطاع السياحي تعافي بشكل كبير وملحوظ وهناك اهتمام بذلك القطاع الأهم في الاقتصاد الوطني، وما له من قيمة لزيادة الدخل القومي وتوفير النقد الأجنبي، مشيدًا بما تقوم بهِ وزارة السياحة من خطوات ثابتة وحثيثة في دعم القطاع والعاملين بهِ، بجانب توفير المناخ للمستثمرين وجذبهم من خلال تفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار بذلك القطاع الحيوي.