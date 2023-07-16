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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري": دورة تدريبية حول إدارة المياه وتخفيف مخاطر الفيضانات في المدن الكبرى

دورة تدريبية
دورة تدريبية

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، في عقد العديد من الدورات التدريبية في جميع التخصصات، وذلك لمختلف العاملين والمهندسين بقطاعات وأجهزة وهيئات الوزارة المختلفة، بهدف رفع قدراتهم العلمية والمهنية واطلاعهم على أحدث أساليب العمل لتحقيق مردود وظيفي جيد وأداء العمل بكفاءة، خاصة في ظل خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

في ذات الإطار، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي حول تقييم المخاطر البيئية وإدارة الفيضانات والهيدرولوجيا البيئية للمناطق القاحلة وشبه القاحلة، اليوم الأحد، والذي عُقد بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وذلك بالتعاون مع معهد باري الإيطالي تحت مظلة مشروع "المعرفة المائية"، بمشاركة 19 متدربًا من وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة البيئة، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين المشاركين في الدورات وتطوير قدراتهم.

فعاليات الدورة التدريبية للعاملين 

كما تناول البرنامج التدريبي، عدة موضوعات منها إدارة المياه والموارد الطبيعية، و البنية التحتية، وأيضًا الهيدرولوجيا الحضرية للتخفيف من مخاطر الفيضانات في المدن الكبرى، والحد من المخاطر الناجمة عنها.

فعاليات الدورة التدريبية للعاملين في الوزارات 

الجدير بالذكر إنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تقدم من خلال مركز التدريب الاقليمى بوزارة الموارد المائية والري، حيث أنه معتمد من اليونسكو كجهة معتمدة للتدريب والتطوير، وأيضًا من خلال المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.

إدارة المياه البرنامج التدريبي البنية التحتية التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التحول الرقمي الحد من المخاطر الخدمات الحكومية الري والزراعة المخاطر البيئية

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