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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل ممثلى برلمان شباب مصر

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، عددًا من ممثلي برلمان شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل زيارتهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني إلى المشروعات القومية العملاقة للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارة أعضاء برلمان شباب مصر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تؤكد إيمان الدولة والقيادة السياسية بأهمية دور الشباب في خدمة المجتمع والدولة، لأنهم بالفعل مرتكز وعنصر رئيسي لتقدم البلاد وعماد الحاضر وضمان المستقبل الذي تنشده الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الوزارة بقطاعيها تعمل على استدامة تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية للنشء والشباب إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ على أرض الواقع، ومن ثم تأصيل الوطنية والشعور بالفخر لدى شبابنا بهذا الحجم من الإنجاز، وترسيخ مفهوم أنهم قادة المستقبل، والتي باتت واقعًا ملموسًا تعمل على دعم منظومة التنمية المستدامة، وتلك الزيارات تُعد إحدى الأدوات الواقعية لتطوير قدراتهم وزيادة إسهاماتهم في مسيرة النهوض والتقدم، فضلًا عن أنها تعكس ثقة الدولة في شبابها كونهم حملة شعلة المستقبل والمحرك الرئيسي للتطور والتنمية المنشودة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، يقوم بدور رئيس في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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IMG-20230716-WA0016
IMG-20230716-WA0014
IMG-20230716-WA0014
الإدارة المركزية للتعليم المدني التنمية المستدامة الهيئات والمؤسسات الجمهورية الجديدة الدكتور أشرف صبحي العاصمة الإدارية الجديدة

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