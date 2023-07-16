رئيس غرفة الإسكندرية: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للكهرباء والغاز لشرق البحر الأبيض

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الطاقة بلا شك قاطرة التنمية، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "تعزيز الابتكار في حلول كفاءة استخدام الموارد لمصر والبحر الأبيض المتوسط" أن الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائنا فى التنمية، وبالأخص الاتحاد الأوروبى، فمصر اليوم لا تغطى فقط احتياجاتها من الكهرباء، بل أصبحت قادرة على تغطية احتياجات الصناعات الجديدة والتنمية، والتصدير لدول الجوار، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للكهرباء والغاز لشرق البحر الأبيض.

وأوضح أنه بإرادة سياسية قوية، وتخطيط علمى اقتصادى سليم، لدينا الآن أكثر من 36,900 ميجاوات بعد إضافة 3,636 فى عام واحد، بخلاف 4250 تحت الإنشاء والثلاث محطات العملاقة التى أضافت 14,400 ميجاوات، وبتعديل تشريعى بسيط، سمح بشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو قانون شراء الطاقة، مصر اليوم أصبح بها أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان العملاق، وذلك خلال عامين فقط، كما أن بها 54% من طاقة الرياح بإفريقيا والوطن العربى.

واستكمل أنه جار الربط الكهربائى مع السعودية وإفريقيا وأوروبا لتصبح مصر وبحق مركزًا للطاقة فى المنطقة، ومحطة رئيسية فى مكون الكهرباء فى مبادرة الحزام والطريق، وكل هذا ما كان ليتحقق دون أولًا، الإرادة السياسية الداعمة، والقيادات التنفيذية والتشريعية الناجزة، التى وضعت التشريعات اللازمة لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأنشأت الأجهزة التنظيمية الحديثة.

وأشار إلى أن تلك الشراكة التى تتضمن شركاءنا الأوروبيين بتكنولوجياتهم الحديثة، وشركاءنا العرب باستثماراتهم وأساليب إدارتها المتطورة، تلك الشراكة التى يجب أن نعمل جميعًا على تناميها لدخول أسواق الجوار، خاصة فى دول مناطق التجارة الحرة، لننمى صادراتنا السلعية والخدمية سويًا، ولدعم هذا التعاون الثلاثى، فلدينا العديد من مشاريع الاتحاد الأوروبى في إطار برنامج التعاون عبر الحدود، ENI CBC MED التى تتجاوز موازنتهم 250 مليون جنيه، وثلاثة منها لقطاعات الطاقة.

وأشار إلى أن غرفة الإسكندرية التجارية، أول غرفة فى الوطن العربى وإفريقيا، هى أيضًا أول غرفة تعمل بالطاقة الشمسية فى العالم، وذلك في إطار المرحلة السابقة لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود.



وفي ختام كلمته أكد أن مصر استكملت تلك المسيرة بالاستضافة الناجزة لقمة تغير المناخ القادمة "COP 27"، الذى أطلقنا معه تشغيل أول سوق جملة في العالم بالطاقة الشمسية في إطار مشروع "Maia Taqa"، كما نعمل على إنهاء تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية في إطار مشروع "SOLE"، ليكونوا أمثلة رائدة لمنتسبينا، ولدعم خلق جيل جديد من شباب المهندسين في هذا القطاع الواعد.

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