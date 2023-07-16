باريس سان جيرمان ينجح في استعادة خدمات لاعبه الهولندي سيمونز

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استعادة خدمات لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، من صفوف أيندهوفن الهولندي هذا الصيف.

وانتقل سيمونز لصفوف النادي الهولدي في صيف 2022 بعقد لمدة خمس سنوات، لكنه تألق سريعًا مع أيندهوفن ودخل قائمة منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال الصحفي فابريزو رومانو، أن باريس فعل بند إعادة شراء سيمونز من أيندهوفن مقابل 6 ملايين يورو وسيخضع للكشف الطبي اليوم في باريس.

وأضاف رومانو، في حال بقاء مبابي ونيمار سيرحل الراحل على شكل الإعارة لأي نادي هذا الصيف.

More on Xavi Simons. Medical tests and contract signing at PSG will be today — Luis Campos got him back for just €6m clause included in contract last year 🇳🇱



Many clubs are pushing to have Xavi on loan — this will 100% happen if both Mbappé & Neymar will stay.



Talks to follow. pic.twitter.com/qElXpOlFbO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023

و صاحب الـ 20 عامًا شارك مع النادي الهولندي في 49 لقاء سجل 19 هدفًا وصنع 9، وكان باريس سان جيرمان أبرم 6 صفقات هذا الصيف بعد انضمام لويس إنريكي للقيادة الفنية للفريق.