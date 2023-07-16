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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان ينجح في استعادة خدمات لاعبه الهولندي سيمونز

تشافي سيمونز
تشافي سيمونز

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استعادة خدمات لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، من صفوف أيندهوفن الهولندي هذا الصيف.

 وانتقل سيمونز لصفوف النادي الهولدي في صيف 2022 بعقد لمدة خمس سنوات، لكنه تألق سريعًا مع أيندهوفن ودخل قائمة منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال الصحفي فابريزو رومانو، أن باريس فعل بند إعادة شراء سيمونز من أيندهوفن مقابل 6 ملايين يورو وسيخضع للكشف الطبي اليوم في باريس.

وأضاف رومانو، في حال بقاء مبابي ونيمار سيرحل الراحل على شكل الإعارة لأي نادي هذا الصيف.

و صاحب الـ 20 عامًا شارك مع النادي الهولندي في 49 لقاء سجل 19 هدفًا وصنع 9،  وكان باريس سان جيرمان أبرم 6 صفقات هذا الصيف بعد انضمام لويس إنريكي للقيادة الفنية للفريق.

باريس سان جيرمان تشافي سيمونز سيمونز آيندهوفن الصيف

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