محافظ الدقهلية: رفع 2705 أطنان مخلفات فى دكرنس.. و570 طن قمامة وأتربة بالمنصورة

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، رفع 2705 أطنان (2000 طن مخلفات صلبة، 205 أطنان قمامة، 500 طن نواتج تطهير) خلال يوم واحد بنطاق مدينة ومركز دكرنس، بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام.

وقال مختار - في بيان اليوم الأحد - إنه تم رفع 560 طن قمامة و10 أطنان أتربة من الشوارع والميادين، وزراعة 500 متر نجيل طبيعي بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة 10 وحدات محلية وباشراف جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.

من جانبه، أوضح رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها محمد حمص، أن التنسيق مستمر لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة، الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية في نطاق الأحياء الثلاثة.