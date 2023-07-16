رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: نسعى لتعزيز التعاون بين دول القارة

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، عن خالص تحياته وشكره لرئيس جمهورية كينيا وحكومته وشعب كينيا الشقيق لاستقبالهم الدافئ، والذي يعرب عن مدى حفاوة الاستقبال والضيافة في كينيا.

وقال "فقي"، خلال كلمته بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن جلسة اليوم تسمح لنا بتحديد المستوى الذي قمنا به، ونحاول جاهدين أن نعمل بصورة كبيرة في مختلف المجالات، وأن نعرف كيف يمكننا أن نقوم بالاندماج وتعزيز التعاون، كما أننا نحاول أن نعمل جاهدين لتعزيز تواجدنا في الإطار الدولي.

- محاولة الإنجاز في الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أننا سوف نحاول جاهدين أن نسرع في منطقة التجارة الحرة بصورة كبيرة، ومحاولة الإنجاز في الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.