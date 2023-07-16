تنشر الدستور موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

وستُقام مباراة الزمالك وفاركو في أجواء هادئة؛ نظرًا لأنها لا تعني شيئًا للفريقين، خاصة بعدما ضمن فريق الزمالك إنهاء الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تواجد فاركو بعيدًا عن صراع الهبوط أو المنافسة على دخول المربع الذهبي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان أوسوريو، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حدٍ ما، بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 4-1، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

في المقابل، يرغب فريق فاركو، تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو روماو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا.

ويأمل المدرب البرتغالي برونو روماو في تحقيق فوزه الأول مع فريق فاركو، بعد الهزيمة في مباراته الأولى أمام المصري.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد فريق فاركو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الزمالك وفاركو في الدوري المصري، قد انتهت بهزيمة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.