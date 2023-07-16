أوسوريو يطلب من لاعبي الزمالك تخطي هزيمة مباراة القمة ونتائج الدوري السلبية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك تدريباته أمس على ملعب النادي، وتم تقسيم المران إلى أكثر من فقرة. وقبل انطلاق التدريبات، عقد المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن أهمية المباراة وضرورة الفوز وحصد النقاط من أجل ختام الدوري بأفضل شكل ممكن.

وطلب خوان كارلوس أوسوريو من اللاعبين إغلاق صفحة مباراة القمة ونتائج الدوري السلبية هذا الموسم، والتركيز في مباراة فاركو المقررة اليوم في ختام الدوري الممتاز لكرة القدم.

كما طالب اللاعبين بضرورة الأداء بقوة والتركيز في تنفيذ المهام المطلوبة منهم وفقًا لخطة الفريق، واستعادة ذاكرة الانتصارات من أجل حصد البطولات القادمة، خاصةً أن الزمالك لديه مباريات قوية في البطولة العربية وكأس مصر في المرحلة المقبلة.

‏وأكد أوسوريو للاعبين أنهم استوعبوا طريقة اللعب الجديدة خلال المرحلة الماضية وحدث بينهم انسجام خلال الست مباريات التي سبقت القمة وحقق الفريق خلالها 6 انتصارات متتالية في الدوري وكأس مصر وطالبهم بالعودة الى نفس المستوى والتركيز والانسجام من أجل استكمال مسيرة الانتصارات وحصد البطولات لمصالحة جماهير الزمالك الغاضبة بعد مباراة القمة وبعد خسارة الدوري و الخروج المبكر من بطولة إفريقيا.

وأكد أوسوريو لللاعبين أنهم استوعبوا طريقة اللعب الجديدة خلال المرحلة الماضية، وحدث بينهم انسجام خلال الست مباريات التي سبقت القمة، وحقق الفريق خلالها 6 انتصارات متتالية في الدوري وكأس مصر، وطالبهم بالعودة إلى نفس المستوى والتركيز والانسجام من أجل استكمال مسيرة الانتصارات وحصد البطولات لمصالحة جماهير الزمالك الغاضبة بعد مباراة القمة وخسارة الدوري والخروج المبكر من بطولة إفريقيا.

وأكد أوسوريو للاعبين أن الفرصة أمام فريق فاركو ستكون متاحة للكثير منهم للمشاركة، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية وتقديم أفضل ما لديهم استعدادًا لما هو قادم في مشوار الفريق.

وعقد أوسوريو جلسة خاصة مع مجموعة اللاعبين الشباب المتواجدين بقائمة الفريق اليوم لنقل التعليمات وتحفيزهم، وذلك في وجود مدحت عبد الهادي المدرب العام.