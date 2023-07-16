ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يطلب من لاعبي الزمالك تخطي هزيمة مباراة القمة ونتائج الدوري السلبية

كالورس أوسوريو مدرب
كالورس أوسوريو مدرب الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك تدريباته أمس على ملعب النادي، وتم تقسيم المران إلى أكثر من فقرة. وقبل انطلاق التدريبات، عقد المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن أهمية المباراة وضرورة الفوز وحصد النقاط من أجل ختام الدوري بأفضل شكل ممكن.

وطلب خوان كارلوس أوسوريو من اللاعبين إغلاق صفحة مباراة القمة ونتائج الدوري السلبية هذا الموسم، والتركيز في مباراة فاركو المقررة اليوم في ختام الدوري الممتاز لكرة القدم.

كما طالب اللاعبين بضرورة الأداء بقوة والتركيز في تنفيذ المهام المطلوبة منهم وفقًا لخطة الفريق، واستعادة ذاكرة الانتصارات من أجل حصد البطولات القادمة، خاصةً أن الزمالك لديه مباريات قوية في البطولة العربية وكأس مصر في المرحلة المقبلة.

‏وأكد أوسوريو للاعبين أنهم استوعبوا  طريقة اللعب الجديدة خلال المرحلة الماضية وحدث بينهم انسجام خلال الست مباريات التي سبقت القمة وحقق الفريق خلالها 6 انتصارات متتالية في الدوري وكأس مصر وطالبهم بالعودة الى نفس المستوى والتركيز والانسجام من أجل استكمال مسيرة الانتصارات وحصد البطولات لمصالحة جماهير الزمالك الغاضبة بعد مباراة القمة وبعد خسارة الدوري و الخروج المبكر من بطولة إفريقيا.

وأكد أوسوريو لللاعبين أنهم استوعبوا طريقة اللعب الجديدة خلال المرحلة الماضية، وحدث بينهم انسجام خلال الست مباريات التي سبقت القمة، وحقق الفريق خلالها 6 انتصارات متتالية في الدوري وكأس مصر، وطالبهم بالعودة إلى نفس المستوى والتركيز والانسجام من أجل استكمال مسيرة الانتصارات وحصد البطولات لمصالحة جماهير الزمالك الغاضبة بعد مباراة القمة وخسارة الدوري والخروج المبكر من بطولة إفريقيا.

وأكد أوسوريو للاعبين أن الفرصة أمام فريق فاركو ستكون متاحة للكثير منهم للمشاركة، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية وتقديم أفضل ما لديهم استعدادًا لما هو قادم في مشوار الفريق.

وعقد أوسوريو جلسة خاصة مع مجموعة اللاعبين الشباب المتواجدين بقائمة الفريق اليوم لنقل التعليمات وتحفيزهم، وذلك في وجود مدحت عبد الهادي المدرب العام.

الزمالك الزمالك فاركو كالورس أوسوريو ناشئين الزمالك تعليمات أوسوريو للاعبين البطولة العربية

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»