أبرزهم شيكابالا وفتوح.. 12 لاعبا يغيبون عن الزمالك أمام فاركو

تشهد قائمة الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الـ34 لمسابقة الدوري الممتاز، غياب 12 لاعبًا.

12 لاعبا يغيبون عن مباراة الزمالك أمام فاركو

ويغيب حسام عبد المجيد مدافع الفريق بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حيث يمتلك 3 إنذارات حصل عليها خلال مباريات الزمالك أمام إنبي والاتحاد السكندري والأهلي، ويغيب في مباراة اليوم للإيقاف.

كما يغيب ناصر منسي مهاجم الفريق والذى كان قريب من التواجد في قائمة الزمالك لمباراة فاركو اليوم، ولكن الإصابة منعته من ذلك.

وتعرض ناصر منسي للإصابة بألم في العضلة الضامة خلال المران الختامي أمس استعدادا لفاركو، لذلك قرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي خروج اللاعب من قائمة اللقاء منعا لتفاقم الإصابة على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال هذه الفترة للتعافي والعودة مجددا للمشاركة.

كما تشهد قائمة الزمالك غياب أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لوجهة نظر فنية لمنحهم الراحة السلبية.

ويغيب عمرو السيسي لاعب الوسط بسبب الإصابة التى تعرض لها في أنكل القدم خلال المباراة الأخيرة أمام الأهلي، ويغيب مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومحمود الونش وعبد الله جمعة نظرا لاستمرار تأهيلهم بسبب الإصابات المختلفة اللي بيعانوا منها .

ويغيب سامسون أكينيولا ومحمود شبانة لوجهة نظر فنية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.