ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز الصغير بـ350 جنيهًا والبتلو 370.. أسعار اللحوم فى الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيهًا.

وتراوح سعر اللحوم الضأن بين 330 و400 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم ضأن بعظم، بين 280 و350 جنيهًا، وسجل سعر اللحم البتلو بين 270 و380 جنيهًا فى الكيلو، وسجل سعر  كيلو البتلو البلدي من 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو لحم بتلو بعظم، من 180 إلى 370 جنيهًا، وسعر الريش الضاني من 380 إلى 420 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكبدة بين 300 و330 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الكبدة الضأن نحو 250 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الكبدة الجملي 340 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيهًا، بينما ترواح أسعار المفروم البلدي بين 240 جنيهًا إلى 300 للكيلو.

الكندوز الصغير ب300جنيه والكبير ب220 أسعار اللحوم

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه فاركو بالبدلاء فى ختام مشواره ببطولة الدورى

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

مدير شركة منظمة لمهرجان العلمين: "نورث سكوير" المركز الخدمى الأكبر بالساحل الشمالى

4 آلاف لاعب تقدموا.. "كابيتانو مصر" يستكمل اختباراته لليوم الأخير فى أسوان

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد فى سوق العبور للجملة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية