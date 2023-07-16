الكندوز الصغير بـ350 جنيهًا والبتلو 370.. أسعار اللحوم فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيهًا.

وتراوح سعر اللحوم الضأن بين 330 و400 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم ضأن بعظم، بين 280 و350 جنيهًا، وسجل سعر اللحم البتلو بين 270 و380 جنيهًا فى الكيلو، وسجل سعر كيلو البتلو البلدي من 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو لحم بتلو بعظم، من 180 إلى 370 جنيهًا، وسعر الريش الضاني من 380 إلى 420 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكبدة بين 300 و330 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الكبدة الضأن نحو 250 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الكبدة الجملي 340 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيهًا، بينما ترواح أسعار المفروم البلدي بين 240 جنيهًا إلى 300 للكيلو.