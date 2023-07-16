كيف تحمى العظام من الهشاشة؟.. "الهلال الأحمر" تجيب

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن الأنظمة التى يجب اتباعها للحفاظ على الجسم من هشاشة العظام.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من الالتزام بالإجراءات الآتية:-

تناول نظام غذائي ذي عناصر مفيدة لعظامك مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين.

تجنب العادات اليومية السلبية.

المحافظة على الوزن الصحي.

شرب كميات كافية من المياه.

الابتعاد عن التدخين.

وأشارت إلى أن الهشاشة تسبب ضعف العظام وقابليتها للكسر، موضحة أن رجلًا من كل 5 وسيدة من كل 3 سيدات من الذين تجاوزوا 50 عامًا يعانون من هشاشة العظام.

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