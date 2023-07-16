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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف تحمى العظام من الهشاشة؟.. "الهلال الأحمر" تجيب

هشاشة العظام
هشاشة العظام

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن الأنظمة التى يجب اتباعها للحفاظ على الجسم من هشاشة العظام.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من الالتزام بالإجراءات الآتية:-

تناول نظام غذائي ذي عناصر مفيدة لعظامك مثل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين.

تجنب العادات اليومية السلبية. 

المحافظة على الوزن الصحي. 

شرب كميات كافية من المياه.

الابتعاد عن التدخين.

وأشارت إلى أن الهشاشة تسبب ضعف العظام وقابليتها للكسر، موضحة أن رجلًا من كل 5  وسيدة من كل 3 سيدات من الذين تجاوزوا 50 عامًا يعانون من هشاشة العظام.

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الإلتزام بالإجراءات الأحمر المصري الابتعاد عن التدخين الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر

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