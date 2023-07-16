تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار باكوس المتسبب فى مصرع وإصابة 5 أشخاص بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع وإصابة 5 أشخاص في واقعة انهيار بلكونتين عقار قديم بمنطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ عن انهيار شرفتي عقار في شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس، ووجود وفيات ومصابين لعدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون المكان أسفل العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وتحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



كان قد قرر حي شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد حبيب، إخلاء عقار سوق باكوس من السكان، والذي انهار به سور الدور الثالث والأخير على الدور الثاني، وأدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 جراء الانهيار.

وكشف الحي أن العقار قديم مكون من 3 طوابق صادر له قرار ترميم، ورفض الملاك والورثة تنفيذ أعمال الترميم، وتحررت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة وصدرت جنحة مباشرة من المحكمة.



وأكد الحي أنه جرى إخلاء العقار حاليًا من قاطنيه ووضع الحواجز الحديدية لمنع المارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.