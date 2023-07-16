بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت مصادر أن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية .

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وفي وقت سابق أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظة نابلس.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب المدينة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص في كتفه.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عز الدين عبد الرحمن ريحان، ومالك بلال اشتية، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قوصين غرب نابلس، واعتقلت المواطن أحمد صائل يدك، بعد أن فتشت منزله.