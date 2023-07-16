"حكي الأطفال" و"تحديات الإعلام".. ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم

ينظم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ18 اليوم الأحد، ضمن البرنامج الثقافي عدة فعاليات من ورش وندوات وحوار مفتوح.

ويبدأ برنامج فعاليات اليوم بورشة عمل الترجمة الإبداعية (اليوم الأول) تقدمها دينا المهدي من الساعة 12 حتى 2 ظهرًا، بمركز المؤتمرات قاعة 8 وندوة "مصر والجائحة الاقتصادية ومسار التعافي" يقدمها الدكتور محمود عزت من الساعة 12 حتى 2 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية المدخل الرئيسي.



كما ينظم المعرض ورشة "حكي الأطفال" مكتبة الطفل، يقدمها سماه أبو بكر عزت من الساعة الواحدة حتى 2.5 ظهرًا، بمركز المؤتمرات قاعة الأغراض المتعددة، وندوة "تعليم اللغة الهيروغليفية" يتحدث بها الدكتور أحمد منصور ومحسن عبد العزيز ويقدمها الدكتور أحمد حمدي من الساعة 2 إلى 4 مساءً، بالمدخل الرئيسي.



كما تشهد فعاليات المعرض ندوة "تحديات الإعلام المصري" ويتحدث بها كل من الكاتب الصحفي أكرم القصاص، علاء الغطريفي، والإعلامي محمد علي خير، وتقديم علاء عبد الهادي، من الساعة 2 حتى 4 مساءً، بمركز المؤتمرات قاعة الوفود.



ويشمل اليوم ندوة بعنوان "الثقافة القانونية في عصر السوشيال ميديا" ويتحدث بها الدكتور تامر العوا، والدكتور محمد علي، وتقديم الدكتورة دينا عبد العزيز عبده من الساعة 3حتى 5مساءً، بمركز المؤتمرات قاعة الأغراض المتعددة، بالإضافة إلى مؤتمر "مصر المبدعة" روايات اليافعين يتحدث بها الدكتور حسين حمودة، والكاتب منير عتيبة وكتاب ونقاد من الساعة 3حتى 9مساءً، بمركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات C.



واستكمل ورشة عمل إنتاج الأفلام الوثائقية يومها الثاني يقدمها محمد رضا من الساعة 5 حتى 7مساءً، بمركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات D، كما تشهد الفعاليات حوار مفتوح مع الأديبة سلوى بكر، تقديم الدكتورة سارة قويسي من الساعة 5حتى 7مساءً، بقاعة الوفود.

وتختتم فعاليات اليوم بندوة الكتابة والغذاء وصحتنا النفسية تتحدث بها الدكتورة نورهان قنديل، وتقدمها الدكتورة نشوى صلاح من الساعة 7 حتى 9مساءً، بالمسرح الصغير.

