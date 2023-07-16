أبرزها "الثقافة القانونية فى عصر السوشيال ميديا".. فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب

لليوم الخامس علي التوالي، تتواصل فعاليات الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، في رحاب مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 12 وحتى 26 يوليو الجاري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم فعاليات اليوم الأحد.

تبدأ فعاليات اليوم في الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية، بورشة عمل تحت عنوان "الترجمة الإبداعية"، والتي تقدمها المترجمة دينا المهدي، بقاعة اجتماعات "A " بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وفي نفس التوقيت ــ الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية ــ تعقد بقاعة الأوديتوريوم، ندوة بعنوان "مصر والجائحة الاقتصادية ومسارات التعافي"، ويشارك فيها كلا من: أحمد معطي، دكتور محمد عابد، ويقدمها ويديرها دكتور محمود عزت.

وفي الواحدة والنصف ظهرا إلي الثانية والنصف، تحتضن مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، ورشة حكي للأطفال، والتي تقدمها الكاتبة دكتورة سماح أبو بكر، بقاعة الأغراض المتعددة.

وفي الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا، تستقبل قاعة الأوديتوريوم، لقاء بعنوان "تعليم الهيروغليفية" بمشاركة دكتور أحمد منصور، محسن عبد العزيز، ويقدمها ويديرها دكتور أحمد حمدي.

وفي نفس التوقيت ــ الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا ــ تعقد بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ندوة لعنوان “تحديات الإعلام المصري”، ويشارك بها كلا من الكتاب الصحفيين: أكرم القصاص، محمد علي خير، وعلاء الغطريفي، يقدمها ويديرها علاء عبد الهادي.

وفي الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء، تعقد بقاعة الأغراض المتعددة، ندوة بعنوان “الثقافة القانونية في عصر السوشيال ميديا”، ويشارك فيها كلا من: دكتور تامر العوا، ودكتور محمد علي، يقدمها ويديرها دكتور عبد العزيز عبده عبد العزيز.

كما تحتضن قاعة اجتماعات “C” بمكتبة الإسكندرية، في الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء، فعاليات مؤتمر “مصر المبدعة .. روايات اليافعين”، بمشاركة عدد كبير من كتاب ونقاد أدب الطفل، والناقد دكتور حسين حمودة، والكاتب منير عتيبة.

وفي الخامسة وحتى السابعة مساء، تتواصل فعاليات اليوم الثاني، لورشة عمل “إنتاج الأفلام الوثائقية”، والتي يقدمها المخرج محمد رضا.

وفي الخامسة وحتى السابعة مساء، تحتضن قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، لقاء مفتوح مع الكاتبة الروائية سلوي بكر، تقديم دكتورة سارة قويسي.

كما يحتضن المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية في السابعة وحتى التاسعة مساء، لقاء بعنوان “الكتابة والغذاء وصحتنا النفسية”، وتتحدث خلاله الكاتبة دكتورة نورهان قنديل، وتقدمه وتديره دكتورة نشوي صلاح.