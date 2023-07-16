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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الأحد 16 يوليو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، التي جاءت على النحو التالي:

 

برج الجدي:
من الناحية المالية، ستكون قادراً على جمع الدعم المالي لمشروع جديد أو استثمار ناجح.

من الناحية الصحية، عليك اتباع نظام غذائي معين لبعض الوقت كتغيير أو تخفيف وزنك.

من الناحية المهنية، ستتلقى مكافأة أو ترقية في مكان العمل بسبب جهودك وإنجازاتك.

من الناحية العاطفية، ستشعر بالسعادة والفخر بالشريك وستجد منه بالاهتمام والمودة.

من الناحية الاجتماعية، ستقوم بالتفاخر بشراء شيء فاخر أو جميل يثير إعجاب من حولك.


برج العذراء:
من الناحية المالية، عليك التركيز على توفير المال والابتعاد عن الإنفاق غير المبرر أو المخاطرة في استثمارات غير آمنة.

من الناحية الصحية، عليك اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن المأكولات الدسمة أو المقلية التي تسبب لك اضطرابات هضمية.

من الناحية المهنية، ستظهر مهاراتك وخبراتك في حل المشكلات أو تطبيق التغييرات التي تسهم في تطوير عملك.

من الناحية العاطفية، ستجد شخصًا يقدر جهودك وإخلاصك ويلبي احتياجاتك ورغباتك.

من الناحية الاجتماعية، ستستفيد من نصائح أو إرشادات شخص حكيم.

 

برج الثور:
من الناحية المالية، ستكون قادراً على جمع الدعم المالي لمشروع جديد أو استثمار ناجح، لذا فأغتنم الفرص الاستثمارية التي تأتي إليك.

من الناحية الصحية، عليك اتباع نظام غذائي معين لبعض الوقت كتغيير أو تخفيف وزنك.

من الناحية المهنية، ستتلقى مكافأة أو ترقية في مكان العمل بسبب جهودك وإنجازاتك، الأمر الذي يساهم في تحسين الحالة المادية التي تاثرت الفترة الماضية.

من الناحية العاطفية، ستشعر بالانجذاب والانسجام مع شخص يشاركك نفس القيم والأهداف.

من الناحية الاجتماعية، قد يمكنك شراء شيء فاخر أو جميل يثير إعجاب من حولك.

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