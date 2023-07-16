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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير على الطريق الصحراوى بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع  حادث انقلاب سيارة ملاكي  على طريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوي بنطاق  دائرة مركز  شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصاب والجثتان إلى مستشفى اليوم الواحد، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز وادي النطرون، لإجراء التحقيق واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد جثة شخصين وآخر مصاب جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وجاري عمل الإسعافات الأولية، وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم،  وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر  عن مصرع كل من "فاطمه صبحي شعراوي، 67 سنة، مقيمة المعادي، عمر مصطفى عبد العظيم،  50 سنة، مقيم المعادي"، ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد، وحرر محضر بالواقعة. 

كما أصيب، حسن محمد زكي، 70 سنة، بكسر في الحوض والساق واشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة ،وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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