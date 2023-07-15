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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيرى يفجر مفاجأة عن مشروع "100 سنة غنا" للفنان على الحجار

محمد العسيري
محمد العسيري

قال الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، ومؤلف كتاب 100 سنة غنا، إنه وثق في مقدمة كتابه أن “100 سنة غنا” هو مشروع المطرب علي الحجار، لافتًا إلى أنه المشروع مكتمل في ذهن علي الحجار بآلياته، وأنه كان شاهدًا عليه، وعلى الخطوات التي اتخذها، الحجار عندما التقى بالوزير فاروق حسني، ومن بعده مع الوزير أنس الفقي.

وإيضاحًا لما قاله الحجار، عن أن مشروع “الأساتذة” استنساخ لمشروعه “100 سنة غنا”، أوضح العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ما أعلن عنه في المؤتمر الصحفي، بشأن مشروع الأساتذة، مختلف عما تم تنفيذه.

ولفت إلى أن ما تم تنفيذه ليس مشروعا وإنما حفلة، ومدحت صالح يقدم هذا النوع من الأغاني منذ 15 سنة يعيد غناء الأغاني القديمة، ويحيي حفلة كل شهرين مع ريهام عبدالحكيم للأغاني الني قدمت في السينما، أما ما أعلن عنه في المؤتمر الصحفي أقرب لتصور علي الحجار، لكنه ليس نفسه، فمشروع علي أضخم من ذلك بكثير، وإذا تم تنفيذه بالشكل الذي كتبه علي سيكون مشروعًا ضخمًا.

وأردف: "الاستعجال أضر مشروع الأساتذة، وممكن يبقى فيه حاجة مهمة، ويبقوا مشروعين مختلفين، مصر بلد عظيمة جدًا، تتسع لعشرات المشاريع".

 

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