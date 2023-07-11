«الباز» يكشف سر امتناع مدحت صالح عن الرد على تصريحات على الحجار

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الخلاف بين الفنان علي الحجار، والفنان مدحت صالح، تحول لمشهد غاية في السوء، بعد تصريحات الحجار، واتهاماته لـ مدحت صالح، وصمت الأخير.

وأشار "الباز"، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إلى أن مشروع مدحت صالح استهدف إعادة التراث الغنائي المصري والعربي، ويعد بتحويل التخت الشرقي لأوركسترا، وتوزيع موسيقى جديد للتراث، فاتهمه "الحجار" بسرقة مشروعه، مؤكدًا أنه سبق له طرح المشروع بعنوان "100 سنة غُنا"، وتحدث عنه مرارًا في الإعلام، ودار الخلاف حول من صاحب تقديم التراث بشكل حديث.

وأضاف "الباز": "التراث ليس ملكًا لأحد، وكان فيه فنان اسمه أحمد إبراهيم يعيد تقديم التراث الغنائي بشكل فيه معايشة" وعلق متسائلًا: "ما المانع من وجود مشروعين؟".

وعقب "الباز" على تصريحات "الحجار" وحديثه عن تقديم 3 آلاف أغنية، و120 مسلسلًا، وكتب له كبار الشعراء والملحنين: "الحجار خسر دعم مؤيديه، وربما نلتمس له العذر لأنه شايف إن مشروعه اتسرق من صديقه، ويعيش حالة من الضغط الشديد، لكن لا بد أن يراعي كلامه، لأن الناس رأته مغرورًا ومتعاليًا ويهين مدحت صالح".

وكشف "الباز" عن أنه في المقابل، مدحت صالح التزم الصمت، ولم يرد، لأنه لا يريد خسائر شخصية وإنسانية كثيرة.

واختم "الباز": "أتمنى علي الحجار يقفل ماسورة التصريحات ويلتفت لمشروعه، وننتظر منه حاجة كبيرة، خاصة بعد استقبال وزيرة الثقافة له، وتأكيد دعمها له".