الفنان محمد ثروت: المال والشهرة لا ينفعان فى المرض

كشف الفنان محمد ثروت، عن تفاصيل الحالة الصحية لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مسا دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت،: "نجلي أحمد بدأ في المشي خلال الأيام الأخيرة وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا".

وأضاف: "أنه مش من أنصار السوشيال ميديا لأنها لا تظهر الحقيقة كاملة، والحمد لله فضل من الله ابني بدأ يقوم ويتحرك وهذا بفضل الله ودعاء الناس كلها لهذا الشاب، والمرض لو جه مهما كان الإنسان عنده قدرة مالية أو شهرة لا تنفع في المرض".

وتابع: "ربنا استجاب لدعاء الناس وابني استطاع أن يقف على حيله، وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا وربنا ما يحكم على أي إنسان بأي مرض".