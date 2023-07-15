تحريات مكثفة لكشف هوية شاب غرق في نهر النيل برشيد

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها لكشف لغز هوية شاب مجهول الهوية عقب انتشال جثمانه لغرقه في نهر النيل فرع رشيد، وحرر محضر بالواقعة وجاري جمع التحريات اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ونجح رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة في انتشال جثمان شاب، مجهول الهوية، عقب غرقه في فرع نهر النيل بمدينة رشيد.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين غرق شاب مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر وجرى انتشال الجثة من قبل الأهالى.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.