أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16-7-2023

يكثر البحث بصورة مستمرة عن أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت في ظل التغيرات المختلفة التي يشهدها السوق العمراني في مصر.



مواد البناء .. سعر طن الحديد والأسمنت الأحد 16-7-2023



نعرض في التقرير أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الأحد 16-7-2023.

أسعار الحديد اليوم الأحد

حديد عز 38,800 جنيه.

حديد بشاى 38,200 جنيه.

حديد العتال 37,500 جنيه.

حديد عطية 37,000 جنيه.

حديد سرحان 36,500 جنيه.

حديد المراكبى 37,000 جنيه.

حديد المصريين 37,800 جنيه.

حديد الكومي 37,000 جنيه.

حديد المعادي 36,800 جنيه.

حديد بيانكو 36,700 جنيه.

حديد العشري 37,100 جنيه.

حديد مصر ستيل 37,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1,750 جنيه.

أسمنت النصر 1,700 جنيه.

أسمنت الفهد 1,680 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه.

أسمنت المخصوص 1,710 جنيه.

أسمنت العسكري 1,730 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه.

أسمنت حلوان 1,750 جنيه.

أسمنت السهم 1,730 جنيه.

أسمنت السويدي 1,830 جنيه.

جنوب الوادي 1,720 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه.

أسمنت الممتاز 1,840 جنيه.

أسمنت السويس 1,850 جنيه.

أسمنت المعلم 1,680 جنيه.

أسمنت تايتان 1,850 جنيه.

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.

أسمنت المهندس 1,790 جنيه.

أسمنت النهضة 1,820 جنيه.

أسمنت أسوان 1,780 جنيه.

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه.

أسمنت قنا 1,830 جنيه.

أسمنت المصريين 1,770 جنيه.

أسمنت المصري 1,840 جنيه.

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه.

أسمنت التعمير 1,740 جنيه.

أسمنت المنيا 1,730 جنيه.

أسمنت البرج 1,850 جنيه.

أسمنت الماكس 1900 جنيه.

أسعار الطوب الأحمر اليوم



طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه.



أسعار الرمل والزلط اليوم



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن 2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.