تقارير سعودية: بيراميدز مهتم بضم طارق حامد.. واتحاد جدة يسعى لتسويقه

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن اتحاد جدة يسعى لتسويق الدولي المصري طارق حامد من أجل التخلص منه حال إتمام التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن طارق حامد خرج من حسابات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، وفي حال نجاح الإدارة بشأن ضم فابينيو سيكون من الصعب مشاركة اللاعب الدولي المصري.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن إدارة اتحاد جدة ستسعى لتسويق لاعب الزمالك السابق، وسط اهتمام نادي بيراميدز بضمه.

جدير بالذكر أن طارق حامد يتبقى على انتهاء عقده مع اتحاد جدة موسم واحد فقط، بعد أن توج بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي في الموسم المنقضي.