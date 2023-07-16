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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إيهاب فهمى لـ الدستور عن أهمية مهرجان العلمين: يؤكد أن مصر قوية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

يتصدر مهرجان العلمين الجديدة محركات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل" خلال هذه الأيام والذي يٌقام للمرة الأولى على أرض مصر –الدورة الأولى-، لتدشن أكبر تظاهرة ترفيهية فنية رياضية فى الشرق الأوسط، تستمر فعالياتها حتى 26 أغسطس المقبل، وتستهدف حضور أكثر من مليون زائر.

 

ووصف الفنان إيهاب فهمي، مهرجان العلمين الجديدة بـ"الأهم والأقوي"، لأن هذا المهرجان يؤكد أن مصر قوية جدًا في جميع المجالات خاصًة الإنشائية، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "مهرجان العلمين هو حدث قوي وترويجي لمكان مهم جدًا في محافظة جمهورية مصر العربية، خاصًة أن مدينة العلمين كانت صحراء وفجأة تحوّلت لهذا المكان العظيم".

 

ولفت فهمي إلى أن هذا الحدث يؤكد أن مصر بتجري بسرعة الصاروخ ملئ بالأحداث، هي مدينة جديدة قوية ولدت بشكل جديد وحديث، وكل هذا سيظهر الكثير من العناصر الفنية والرياضية وضيوف من مختلف أنحاء العالم ، وسيساعد في جذب السياحة من مختلف البلاد، وبالتالي ستعود مصر في هذا إلى مكانتها التي اعتدات عليها.

 

فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أمس الأول، لتدشن أكبر تظاهرة ترفيهية فنية رياضية فى الشرق الأوسط، تستمر فعالياتها حتى 26 أغسطس المقبل، وتستهدف حضور أكثر من مليون زائر.

 

شهد اليوم الأول من فعاليات المهرجان، الذي يُقام للمرة الأولى على أرض العلمين الجديدة، التي تنتمي إلى مدن الجيل الرابع، انطلاقة قوية للغاية حظيت بإشادة جماهيرية واسعة بحسن التنظيم وترتيب الفعاليات.

 

وقد شهد اليوم عددًا من الفعاليات ضمن مهرجان العلمين الجديدة، حيث جرت فعاليات بطولة “تيك بول” النهائية بمشاركة عدد كبير من لاعبي اللعبة.

 

ومن السابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساءً، تُلعب مباراتان في كرة القدم الشاطئية للمشاهير على الملعب الجديد على شاطئ نورث سكوير بالعلمين الجديدة وتقام بين مشاهير كرة القدم والفن والشخصيات العامة.

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