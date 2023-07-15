فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية تتألق في احتفالات الصيف بمطروح

قدم فرع ثقافة مطروح، حفلا فنيا، ضمن احتفالات الصيف التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمحافظات الساحلية.

وقدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، في ثاني الليالي، باقة من الأغاني على مسرح النادي الاجتماعي منها "جانا الهوى، كوكتيل فيروز، الليلة الكبيرة، خفيف الروح، يا حلو صبح، عيون بهية، ألف ليلة وليلة" وسط تفاعل وإعجاب من الحضور.

الحفل ضمن برنامج أعدته ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في إطار خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث استمر منفذ الكتب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما نفذت الفنانة منى شاكر ورشة فنية بقصر ثقافة مطروح استخدمت خلالها الخشب والمسامير المعدن لعمل لوحة فنية جميلة وبشكل مبتكر وبسيط.

وضمن الفعاليات بالفرع أعدت مكتبة سيدي عبد الرحمن ورشة فنية للتلوين شارك فيها العديد من الأطفال، مع مصطفى شاكر، كما أقام بيت ثقافة الضبعة مسابقة ثقافية بحضور عدد من رواد المكتبة بعنوان "المناخ" تضمنت عدد من الأسئلة والمعلومات عن التغير المناخي أسبابه ومظاهره وطرق تقليل مخاطره، مع بيشوي ناصر.

رررررر

ررررررر

ررررررررر