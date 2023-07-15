ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية تتألق في احتفالات الصيف بمطروح

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قدم فرع ثقافة مطروح، حفلا فنيا، ضمن احتفالات الصيف التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمحافظات الساحلية.

وقدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، في ثاني الليالي، باقة من الأغاني على مسرح النادي الاجتماعي منها "جانا الهوى، كوكتيل فيروز، الليلة الكبيرة، خفيف الروح، يا حلو صبح، عيون بهية، ألف ليلة وليلة" وسط تفاعل وإعجاب من الحضور.

الحفل ضمن برنامج أعدته ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في إطار خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث استمر منفذ الكتب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما نفذت الفنانة منى شاكر ورشة فنية بقصر ثقافة مطروح استخدمت خلالها الخشب والمسامير المعدن لعمل لوحة فنية جميلة وبشكل مبتكر وبسيط.

وضمن الفعاليات بالفرع أعدت مكتبة سيدي عبد الرحمن ورشة فنية للتلوين شارك فيها العديد من الأطفال، مع مصطفى شاكر، كما أقام بيت ثقافة الضبعة مسابقة ثقافية بحضور عدد من رواد المكتبة بعنوان "المناخ" تضمنت عدد من الأسئلة والمعلومات عن التغير المناخي أسبابه ومظاهره وطرق تقليل مخاطره، مع بيشوي ناصر.

رررررر
رررررر
ررررررر
ررررررر
ررررررررر
ررررررررر
ررررررررررر
ررررررررررر
فرع ثقافة مطروح الصيف قصور الثقافة فرقة الأنفوشي للموسيقي العربية ثقافة مطروح الأغانى

الأكثر قراءة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

أهالى قرية منية الحيط بالفيوم يعلنون تضامنهم مع "رجب بحه" ضد مرتضى منصور

قتلا عجوزًا.. الإعدام لسمكرى ومكوجى فى الغربية

بسبب المرور.. آخر لحظات طالب قبل مقتله على يد جاره بالمنيا

خلف الحبتور يدعو الجميع لزيارة العلمين: أنقى وأجمل الشواطئ فى العالم (فيديو)

محمد رمضان بقميص شفاف فى كواليس أغنيته الجديدة "تطبطب" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان

نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء مفاجئة

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل