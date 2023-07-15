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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فحص شكوى صاحب محل من جاره للاستيلاء على الطريق ببورسعيد

الأجهزة الامنية
الأجهزة الامنية

كشفت الأجهزة المعنية تفاصيل ما تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً شكوى من أحد الأشخاص تضرر خلالها من قيام (مالك محل منظفات بمحافظة بورسعيد) بتثبيت "حجارة" أمام المحل لمنع إنتظار سيارات المواطنين على الرغم من سابقة تحرير محاضر ضده لذات السبب. 

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تم تحرير محضر إشغال الطريق العام ضد مالك المحل المذكور  وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وأخذ التعهد اللازم على المشكو في حقه بعدم تكرار المخالفة.

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