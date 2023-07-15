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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل سياسى: مصر قدمت حلًا واضحًا للأزمة السودانية فى قمة دول الجوار

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

أكد مكي المغربي، الكاتب والسياسي السوداني، أهمية قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر الخميس الماضي، وأسفرت عن اجتماع ختامي قوي يخدم الأزمة السودانية مع الحفاظ على سيادة السودان وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وقال مكي المغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مصر أثبتت كالعادة أنها دولة رائدة ومحنكة مجددًا.

وعن نتائج قمة دول جوار السودان، أضاف: "تركتهم مصر يشطحون ويفشلون ويطالبون بالمستحيل، ثم جاءت بالممكن والمستطاع، وفتحت لهم الباب وقالت لهم تفضلوا هنالك مدخل طبيعي لحل الأزمة".

أمريكا والسعودية تؤكدان التزامهما بإنهاء الصراع فى السودان

وأمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدا، خلال اتصال هاتفي، التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك.

وتسبب القتال، الذي اندلع في 15 أبريل، في نزوح مدنيين من العاصمة السودانية، وتسبب أيضًا في هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

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