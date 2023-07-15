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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يكشف حقيقة العالم ويحذر من الادعاء والتجسس (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إنَّه يجب على الإنسان ألا يخبر بأمر لم يره أو يدعي أنه يعلم شيئًا وهو لا يعلمه فيفتري على الناس.

وأضاف "جبر"، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن لسانك وجوارحك وعينيك وأذنك إياك وأن تفضح الناس بها، فتتجسس وتخبر الناس بما سمعته، أو تنظر من خلال الأماكن البعيدة كي تتلصص على الناس وتتجسس عليهم ثم تفضحهم، أو تذكرهم بسوء بلسانك.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس اعرف نبيك جوارح حقيقة العالم

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