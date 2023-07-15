"المصري للتأمين" يصدر نشرته الأسبوعية عن الاتجاهات الحديثة فى تأمين النقل البحري

استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع موضوع "الاتجاهات الحديثة فى تأمين النقل البحرى"، حيث يعتبر النقل البحرى من العناصر الأساسية للتطور الحديث على مستوى العالم كما يعد من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية و يعتبر الوسيلة الأبرز في حركة تبادل السلع والمنافع بين الدول والأفراد، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يزداد الطلب على الشحن على الصعيد العالمى بنسبة 70%.

وتطرقت النشرة إلى الاتجاهات الحديثة في صناعة النقل البحري وهى:

1- الاهتمام بالاستدامة

2- الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

3- الابتكار والتحديث

الجوانب الحيوية في صناعة النقل البحري

هناك عدد من الجوانب الحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع استراتيجية صناعة النقل البحري والتى تساعد الشركات في تحديد اتجاهاتها المستقبلية والتحديات التي ستواجهها وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة ومن بين أهم هذه الجوانب:

• التخطيط اللوجستي

• الاهتمام بالعملاء

• التنمية المستدامة

• التوسع العالمى

كما أشارت النشرة إلى قيمة سوق التأمين البحري العالمي والتي بلغت 28.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، وأشارت كذلك إلى العوامل المؤثرة فى سوق التأمين البحري وهى:

• تغطية ضد مجموعة واسعة من المخاطر

• ارتفاع التجارة العالمية

• معدلات الخسارة

وأوضحت النشرة الوسائل الحديثة لتأمين نقل البضائع بحراً، وأهم الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي سيكون لها تأثير على التأمين البحري لعام 2023وهى:

1. الروبوتات والتحول الآلي Robotics and automation

2. السفن المستقلةAutonomous ships

3. الشحن الأخضرGreen shipping

4. الطاقة البحرية المتجددةRenewable marine energy

مزايا وتحديات التكنولوجيا بالنسبة للتأمين البحري

يمكن للشركات العاملة في صناعة تأمين النقل البحرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية تحقيق المزايا التالية:

• زيادة الكفاءة مما يؤدي إلى عمليات أكثر انسيابية.

• الحد من التأخير وتقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

• خفض تكاليف التشغيل.

• تقليل المخاطرإلى أدنى حد عن طريق الاستفادة من المعلومات التنبؤية.

• ربط الشركات بالعملاء لتعزيز التواصل، وبالتالي تحسين رضا العملاء.

• التشغيل الآلي لجمع البيانات وتحليلها في نظام مركزي مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل واستخدام أكثر كفاءة للموارد

• القضاء على الأعمال الورقية اليدوية وتوفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية.

يعد النقل البحري من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية ونظراً لإختلاف خصائص البضائع من حيث الشكل والوزن والحجم والقيمة، فإن ثمة إختلاف فى أساليب الشحن والتستيف المناسبة لنوعيات البضائع المختلفة، ونظراً لأن فرع التأمين البحرى هو أحد فروع التأمين الرئيسية فى السوق المصرى؛ فقد كان ضرورياً أن يتم إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة فى النقل البحرى حيث سينعكس إيجابياً على تقليل الخسائر التى تتعرض لها البضائع المؤمن عليها أثناء النقل والشحن والتفريغ وبالتالى تقليل المطالبات المتعلقة بها؛ لاسيما وإنه من المعروف ان النسبة الغالبة من خسائر التأمين البحري بضائع تحدث خلال مرحلة الشحن والتفريغ.