المشدد 3 سنوات للمتهمين بالبلطجة والشروع فى قتل سيدة بالصف

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بحبس المتهمين بالبلطجة والشروع في قتل لمدة 3 سنوات، وسجن المتهم الثالث لمدة سنة واحدة مع الشغل، لاتهامهم بضرب وشروع في قتل سيدة بالصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن محمد غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبدالحكم، وأسامة عرفة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة الشروع في قتل سيدة عمدًا بالصف، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 17651 لسنة 2022 جنايات قسم الصف، والمقيدة برقم 4502 لسنة 2022 كلي الجيزة.

تبين أنه في يوم 2022/9/29، بقيام المتهمين الأول- حال كون المتهم الثاني طفلًا قد جاوز سن الخمسة عشر عامًا، ولم يتجاوز ثمانية عشر عامًا ميلاديًا، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليها "كاملة راجح حسب الله غنام" قاصدين ترويعها لفرض سطوتهم عليها وتخويفها بإلحاق الأذى مستجلبين سلاحًا ناريًا، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وتعريض حياتها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على قتلها انتقامًا منها، وذلك على إثر خلاف استمر بينهم، وما أن ظفروا بها حتى أطلق الأول عيارًا ناريًا صوبها، قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرداتهم به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج .

كما أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش، وحازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى على النحو المبين بالتحقيقات.

قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنه علي إثر خلافات سابقة بين المتهمين وشقيقها تطورت إلي مشاجرة، مما دفعها للتدخل والدفاع عن شقيقها ففوجئت بتعدي المتهم الأول عليها بإطلاق عيار ناري صوبها حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة.