لطلاب الثانوية كيف تتعافى من ضغط الامتحانات وتختار الكلية المناسبة؟.. خبيرة تربوية تجيب

يسعى طلاب الثانوية العامة في هذا التوقيت للتعافي من ضغط الامتحانات التي انتهت يوم الخميس الماضي، وقالت دكتورة حنان اسماعيل أحمد أستاذ تخطيط واقتصاديات التعليم بكلية البنات جامعة عين شمس، إن الهوس تجاه الثانوية العامة، باعتبارها المرحلة الفاصلة في حياة الطلاب، وكذلك الآمال والتوقعات التي يعقدونها عليها وينتظرها منهم الآخرون، ومقارناتهم بزملائهم وأقاربهم أو أخواتهم الأكبر، كلها أمور تتسبب في سوء الحالة النفسية لطلاب الثانوية العامة وكأنها كوابيس.

وقد تؤدي إلى فشلهم في تحقيق ما يتطلعون إليه في ظل الانشغال بالمذاكرة وحرص أولياء الأمور أن يحقق أبناءهم أعلى الدرجات دون الالتفات إلى أي شئ آخر، من الممكن أن تتسبب ضغوط الثانوية العامة في سوء حالتهم النفسية.

وقدمت لطلاب الثانوية العامة روشتة للتعافي من ضغط الثانوية العامة وهي كالتالي