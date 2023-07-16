لطلاب الثانوية كيف تتعافى من ضغط الامتحانات وتختار الكلية المناسبة؟.. خبيرة تربوية تجيب
يسعى طلاب الثانوية العامة في هذا التوقيت للتعافي من ضغط الامتحانات التي انتهت يوم الخميس الماضي، وقالت دكتورة حنان اسماعيل أحمد أستاذ تخطيط واقتصاديات التعليم بكلية البنات جامعة عين شمس، إن الهوس تجاه الثانوية العامة، باعتبارها المرحلة الفاصلة في حياة الطلاب، وكذلك الآمال والتوقعات التي يعقدونها عليها وينتظرها منهم الآخرون، ومقارناتهم بزملائهم وأقاربهم أو أخواتهم الأكبر، كلها أمور تتسبب في سوء الحالة النفسية لطلاب الثانوية العامة وكأنها كوابيس.
وقد تؤدي إلى فشلهم في تحقيق ما يتطلعون إليه في ظل الانشغال بالمذاكرة وحرص أولياء الأمور أن يحقق أبناءهم أعلى الدرجات دون الالتفات إلى أي شئ آخر، من الممكن أن تتسبب ضغوط الثانوية العامة في سوء حالتهم النفسية.
وقدمت لطلاب الثانوية العامة روشتة للتعافي من ضغط الثانوية العامة وهي كالتالي
- يجب أن يكون عندك ثقة في الله ثم في نفسك،انتظر نتيجة مجهودك وارض بما قسمه الله لك
- لا تتركوا مشاعر اليأس تتمكن منكم، وابحثوا عن الطرق التي تساعدكم على التخلص من اكتئاب الثانوية العامة وشاركوها مع أصدقائكم وعائلاتكم
- احصل على فرصة الاستمتاع بالطبيعة للتعامل مع التوتر، يساعد الخروج الصباحي مع أصدقائك، أو التنزه بالدراجة، أو تمشية صباحية يوميا في مساحات واسعة على تقليل مستويات التوتر والقلق، وتحسين الصحة العقلية واستعادة النشاط والتخلص من الطاقة السلبية.
- ممارسة النشاط البدني واحد من الأمور التي تخفف من اكتئاب الثانوية العامة وتحسن الصحة العقلية بشكل عام، هو ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية بصورة مستمرة، وذلك للتخلص من الطاقة السلبية، وتعزز الثقة بالنفس والشعور بالرضا.
- وجود نمط حياة صحي، ليس الهدف أن تكون حياتك مثالية لكن الأفضل أن تتبع أسلوب حياة صحي، يبدأ من الوجبات التي تحتوي على المعادن والفيتامينات والبروتين بنسبة أكبر، إلى ساعات النوم التي ييفضل أن تكون من 7 إلى 9 ساعات، وكذلك تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم.
- دعم المحيطين، يحتاج طلاب الثانوية العامة أن يشعروا بالأمان، وأن يمنحهم المحيطون بهم الثقة والدعم اللازم، فالصمود أمام اكتئاب الثانوية العامة يستلزم دائرة اجتماعية قوية، تبدأ من الأسرة والأصدقاء، وحتى المدرسة والمعلمين، وتنصت هذه الدائرة للمخاوف وتتعامل مع نوبات الهلع وتساند الطالب.
- استعادة النظام، حاول إعادة تنظيم غرفتك الشخصية لاستعادة المنظر الجمالي بها.
- فكر واستعد للمرحلة الجامعية القادمة والانطلاق لتحقيق أحلامك، حاول تصفح المواقع الإلكترونية للكليات القريبة من ميولك الشخصية للتعرف على تخصصاتها عن قرب تواصل مع الخريجين ليعطيك حافز ويجعلك تطمئن وتستطيع اختيار تخصصك بدقة وتحصل على المعلومات الكافية من طلاب سابقين درسوا نفس التخصص في الجامعة التي ترشحها للدراسة.