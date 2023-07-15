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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا تهريب و2093 مخالفة مرورية عبر المنافذ خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سيطرتها على كل المنافذ؛ للتصدي لكل محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن 7 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبي وألعاب نارية، وتنفيذ 233 حكمًا قضائيًا، و38 قضية في مجال الأمن العام، و2093 مخالفة مرورية و6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

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