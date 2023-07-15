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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: مهرجان "العالم علمين" فرصة رائعة لجذب الاستثمارات

وائل فرحات
وائل فرحات

قال الخبير الاقتصادي وائل فرحات، إن الدولة تعمل على تسويق مدينة العلمين الجديدة على أعلى مستوى من خلال مهرجان "العالم علمين".

 وأَضاف فرحات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مهرجان "العالم عالمين" يعد فرصة رائعة للغاية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي.

 وأشار إلى أن من ضمن مميزات مهرجان العالم عالمين هو زيادة حجم السياحة المحلية والعربية لمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

 وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة جديدة تقع في شمال غرب مصر على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط تم تأسيسها في عام 2018 كجزء من مشروع تنمية الساحل الشمالي المصري. 

  وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تقع في مكان مميز للغاية وموقع استراتيجي هام، على بُعد حوالي ١٠٠ كيلومتر غرب مدينة الإسكندرية و١٨٠ كيلومتر غرب القاهرة، اما يجعلها مدينة مركزية في المنطقة ومناسبة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية.

 وأوضح أنه تتميز مدينة العلمين الجديدة بطبيعتها الساحرة ومناظرها الخلابة حيث تحيط بها الشواطئ الجميلة والرمال الذهبية، وتوفر إطلالات رائعة على البحر الأبيض المتوسط.

 وأكد أنه تهدف مدينة العلمين الجديدة إلى أن تصبح وجهة سياحية متكاملة حيث  توفر المدينة العديد من الفنادق الفاخرة والمنتجعات السياحية والملاعب الرياضية والحدائق والمناطق الترفيهية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للسياح والزوار.

 وأكد أنه تم تصميم مدينة العلمين الجديدة وفقًا لمعايير عالية من البنية التحتية والتخطيط الحضري. تتضمن المدينة مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز طبية ومراكز تجارية ومطاعم ومقاهي ومراكز ترفيهية كما توفر الشوارع والطرق والمرافق العامة بيئة مريحة وسهلة الوصول إليها للسكان.

وأشار إلى أنه تقدم المدينة فرص استثمارية كبيرة في مجال العقارات السكنية يمكن للمستثمرين شراء الأراضي وتطوير مشاريع سكنية متكاملة مثل الفيلات والشقق السكنية الفاخرة، ويتوقع أن يزداد الطلب على العقارات في المدينة نظرًا لموقعها الجذاب والتطور السريع.

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