رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجهود التنمية فى مصر

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية.

وقال، في بيان، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "منذ القدم تشارك إثيوبيا نهر النيل مع دول المصب، بروح من الثقة والأمانة، ونؤكد أن هذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف نظرًا للتزايد السكاني، ما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معًا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا في التنمية المستدامة".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في ختام بيانه: "نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية في جمهورية مصر العربية، ونحن في إثيوبيا نؤمن بأن سد النهضة له فوائد كبيرة للجميع، ومن ضمن فوائده التنموية التي سيحققها، تخزينه لمياه النيل بشكلٍ كافٍ"، معربًا عن التزامهم بالتعاون في المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة للشعوب بحيث يكون فيها الكل رابح.