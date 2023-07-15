ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: خِتام برامج تدريبية على مِهن "اللحام– الأرجون" بالقليوبية

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية عن ختام برنامج تدريبي في مجال "اللحام– الأرجون"، وذلك في إطار خطة المديرية في تنظيم الدورات التدريبية التى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة في إطار خطة التدريب المهني للعام المالي 2023/2024 ، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنظيم العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالمحافظات، دعمًا من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..

وبحسب بيان وزارة العمل اليوم السبت أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقلبوبية في تقريرها للوزارة، ختام  برنامج تدريبي في مجال اللحام– الأرجون، بمركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية والتي نُفذت خلال  الفترة من "18/ 6/ 2023   حتى   6/ 7/ 2023"  لـ9 متدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وإدارة التدريب المهني بالمديرية.

وأضافت مدير المديرية أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة لتأهيلهم على المهن التي تحتاجها سوق العمل، منوهةً إلى أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية لطلب الالتحاق بها.

الإدارة المركزية

الأكثر قراءة

"راديو فرنسا": إثيوبيا تُعلق الملء الرابع لسد النهضة بعد الاتفاق على استئناف المفاوضات

حقيقة تفاوض الأهلى مع أشرف بن شرقى لضمه فى الميركاتو الصيفى

آخر كلمات الشاب المتوفي أثناء صلاة الجمعة بالمنوفية

وزير التعليم يكشف مصير تحويلات أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

بفرمان من كولر.. 6 لاعبين في الأهلي ينتظرون حسم مصيرهم

محافظ الجيزة يتابع تجهيزات إنشاء مواقف سرفيس أسفل محور كمال عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟