"الشقة من حق الزوجة".. حكم قضائي بالتمكين وراء إصابة سيدة بأعيرة نارية في التجمع

لحظات رعب وخوف عاشها طفل صغير في بداية حياته، اصطحبته والدته لمسكن والده بعد حصولها على حكم قضائي بالتمكين من الشقة لصغر سن طفلها، ولتعيش فيها برفقة ابنها في أمان وحتى لا تكون عرضة للإيذاء من أحد، لكن الإيذاء حضر من أقرب الناس وهو الأب الذي انتزعت من قلبه الرحمة، وجن جنونه فور تمكنه من الشقة وعلى الفور توجه إليهم والشر يملأ قلبه، وبحوزته سلاحه الناري وأطلق عدة أعيرة نارية عشوائية، أصاب طليقته باثنين طلقات نارية.

لم يهمه أمر نجله الصغير والخوف الذي لحق به بسبب تعديه عليهم ومحاولة اقتحام الشقة بالقوة، وبرغم حصولها على حكم قضائي بالتمكين من الشقة إلا أنه ضرب بالقانون عرض الحائط محاولًا إخراجهم بالقوة وأن الشقة هي ثمار تعبه ومجهوده وليس حقها السكن فيها.

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بارتكابه جريمة الشروع في قتل طليقته مبررا رفضها السماح له بدخول الشقة ، فقام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى مبررا كان هدفه إيخافها وليس إيذائها بالسلاح

قرارات النيابة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته وإطلاق أعيرة نارية تجاهها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابة تمهيدا لسماع أقوالها، كما طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان محل الواقعة.

البداية

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق ناري، وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر أنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

تم ضبطه وبحوزته الطبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.