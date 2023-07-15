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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك شركة بتهمة النصب على المواطنين فى الدقى

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس مالك شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على عشرات المواطنين فى الدقي.

وطالبت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب شركة لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بحجة تسليمهم وحدات سكنية، حيث تم القبض عليه بمنطقة الدقي، بعد تقديم الضحايا عشرات البلاغات ضده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تفيد بتواجد صاحب شركة مطلوب القبض عليه في منطقة الدقي، وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه بحجة تسليمهم وحدات سكنية، وفر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه بمنطقة الدقي، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بما سبق. 

النيابة العامة النصب والاحتيال الدقي رجال المباحث الجنائية اجهزة الامن مديرية أمن الجيزة

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