تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة المرحلة الثانية

تحظى نتائج تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في محافظة البحيرة باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يبحثون عنها عبر محركات البحث بشكل مكثف بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية وينشر موقع "الدستور" نتائج تنسيق المرحلة الأولى والثانية في جميع مدارس محافظة البحيرة لعام 2023، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها ومعرفة نتيجتهم وذلك بسهولة عبر زيارة الموقع.

بدء التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوى "عام - وفنى " بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، برئاسة يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022.

وأوضح الديب أن التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني بدأ من السبت الموافق 8 يوليو ولمدة أسبوعين حتى الخميس 20 يوليو الجاري، وذلك وفقًا للتنسيق المعلن سابقًا والمعتمد من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ويشمل التنسيق حدًا أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام بجميع مدارس الثانوية العامة بـ 238 درجة، كما يشمل تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي الفني حدًا أدنى بـ 230 درجة للثانوي الفندقي و190 درجة للصناعي و170 درجة للثانوية التجارية والزراعية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم على توافر مساحة كافية في المدارس الثانوية العامة والفنية بمحافظة البحيرة لاستيعاب جميع الطلاب، حيث تبلغ عدد الأماكن المتاحة في مدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي 600 فصل بكثافة 50 طالبًا لكل فصل، وبإجمالي 30 ألف طالب وطالبة.

وذكر أن درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هي 238 درجة، وذلك استنادًا إلى المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق المدارس الثانوية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وذلك بعد حصر أعداد الطلاب في جميع مدارس مدن وقرى محافظة البحيرة.