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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": دورات تدريبية على مهارات اللغة الإنجليزية للشباب بالسويس

أكدت مديرية العمل بمحافظة السويس عن بدء الدورة الرابعة لبرنامج مهارات اللغة الانجليزية بالتعاون مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في "اللغة الإنجليزية" بالسويس، وذلك ضمن جهود "المديرية" في تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير دورات وبرامج تدريبية مُستحدثة على المِهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم السبت، إنها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب ، مدير مديرية العمل بالسويس ، نوه فيه إلى  أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بشأن توفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة والتى تحتاجها منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتدريب الشباب عليها ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 –2024، وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأضاف مدير المديرية أن الدورة بدأت  يوم الأحد الماضي الموافق 9 يوليو الجاري، وبحضور 45 متدرباً، مما يعكس الإقبال الكبير من شباب وفتيات السويس على حضور البرنامج التدريبي المجاني بمركز التدريب المهني  النموذجي بالسويس التابع للمديرية ، مشيراً إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الإلتحاق بالدورات التدريبية التى توفرها المديرية مجاناً لأبناء المحافظة والمقيمين فيها  من خلال التسجيل فى مراكز التدريب أو من خلال ادارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية .

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