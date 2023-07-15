ارتفاع الحرارة لـ50 درجة.. حقيقة تعرض مصر لظاهرة "القبة الحرارية"

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأصاد الجوية، عن حقيقة تعرض محافظات مصر للقبة الحرارية، والتي تتعرض لها 7 بلدان عربية، وقد تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، إن مصر لن تكون ضمن الدول العربية التي تتعرض للقبة الحرارية، نافية أن تمر المحافظات الجنوبية بتلك الظاهرة.

ولفتت إلى أن المحافظات الجنوبية تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في الظل، بحد أقصى، وقد يزيد شعور مواطني المحافظات الجنوبية بالحرارة بقيم تزيد درجة أو درجتين بسبب نسبة الرطوبة والتي لا تكون عالية مثل محافظات القاهرة الكبرى.

وعن ظاهرة القبة الحرارية، أوضحت "غانم" أنها تنتج بسبب امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 كيلو إلى 6 كيلو على سطح الأرض، يصاحبه هبوط هوائي ساخن، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، ويحبس كل الرطوبة وتظل قريبة من سطح الأرض، يتكون شكله على هيئة قبة لذا سميت الظاهرة بالقبة الحرارية.

وأشارت إلى أن الأسبوع الجاري ستكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، لتتراوح حول الـ37 و 38 درجة مئوية مقاسة في الظل، مع فارق تأثير نسبة الرطوبة، والتي قد تزيد شعورنا بالحرارة من درجتين إلى 3 درجات في القاهرة الكبرى.