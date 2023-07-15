وزير التعليم يكشف مصير تحويلات أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب الذين نقل أولياء أمورهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم استثناؤهم من التحويل إلى المدارس، على أن يكون تحويلهم مباشرة إلى مدارس العاصمة.

وقال الوزير، في فيديو على الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء، إن الوزارة تطبق النظام الإلكتروني في عملية التحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى.

وأشار حجازي إلى أنه تم تقليل العنصر البشري في عمليات التحويل، ما يؤدي إلى عدم استغلال أي طالب يريد التحويل.