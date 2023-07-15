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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يكشف مصير تحويلات أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب الذين نقل أولياء أمورهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم استثناؤهم من التحويل إلى المدارس، على أن يكون تحويلهم مباشرة إلى مدارس العاصمة.

وقال الوزير، في فيديو على الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء، إن الوزارة تطبق النظام الإلكتروني في عملية التحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى.

وأشار حجازي إلى أنه تم تقليل العنصر البشري في عمليات التحويل، ما يؤدي إلى عدم استغلال أي طالب يريد التحويل.

 

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