السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة الطوابق بفيصل دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة فيصل الطوابق، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة فيصل الطوابق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.