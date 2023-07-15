ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات".. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج اليوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بشمال القاهرة في العباسية، اليوم السبت محاكمة، طبيب أمراض نساء شهير بمنطقة شبرا متورط بعمل عمليات الإجهاض للفتيات مقابل علاقات مشبوهة.

ستعقد الجلسة برئاسة المستشار نجاتي أبو الخير، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبدالرازق ومجدي بيومي وسكرتارية مصطفى شوقي.

واعترف الطبيب بمساومة النساء والفتيات على إجراء عمليات الإجهاض لهن مقابل ممارسة الرذيلة معهن ومواقعتهن في عيادته الطبيبة بمنطقة شبرا، موضحًا أن عيادته توجد في منطقة روض الفرج، وتعمل معه ممرضة تبين أنها من حرضت النساء للإبلاغ عنه.

وتابع أن عيادته شهيرة يتردد عليها السيدات لإجراء عمليات الإجهاض إلى جانب الولادة ومتابعة الحمل، وبسبب سوء أخلاقه وعدم سيطرته على شهوته بدأ يغوي الفتيات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض على ممارسة العلاقة المحرمة، وبالفعل تحت ضغط رغبتهم من التخلص من الحمل كانوا يخضعن لرغبته.

وقال إنه ذاع صيته في طب النساء وبدأت تتردد عليه العديد من الفتيات، كما أنه أقام علاقات غير شرعية مع سيدات أجانب؛ نظير الأموال الأجنبية  ولكن عندما تحولت شهوته إلى الممرضة ورفضت قرر الانتقام منها والإبلاغ عنها واتهامها بالسرقة، ولكنها استشهدت ضده أمام المباحث والنيابة وأحضرت عدد من الفتيات اللاتي أجبرهن على الرذيلة وشهدوا ضده.

محكمة الجنايات العباسية طبيب أمراض نساء شهير منطقة شبرا الإجهاض

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالإسكندرية

"علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات".. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج اليوم

حبس المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع

في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة الراحل سراج منير

غياب ثلاثي الدفاع.. كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

"الغذاء والدواء" السعودية: لا توجد مخاوف مرتبطة باستهلاك "الأسبارتام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟