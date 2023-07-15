"علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات".. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج اليوم

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بشمال القاهرة في العباسية، اليوم السبت محاكمة، طبيب أمراض نساء شهير بمنطقة شبرا متورط بعمل عمليات الإجهاض للفتيات مقابل علاقات مشبوهة.

ستعقد الجلسة برئاسة المستشار نجاتي أبو الخير، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبدالرازق ومجدي بيومي وسكرتارية مصطفى شوقي.

واعترف الطبيب بمساومة النساء والفتيات على إجراء عمليات الإجهاض لهن مقابل ممارسة الرذيلة معهن ومواقعتهن في عيادته الطبيبة بمنطقة شبرا، موضحًا أن عيادته توجد في منطقة روض الفرج، وتعمل معه ممرضة تبين أنها من حرضت النساء للإبلاغ عنه.

وتابع أن عيادته شهيرة يتردد عليها السيدات لإجراء عمليات الإجهاض إلى جانب الولادة ومتابعة الحمل، وبسبب سوء أخلاقه وعدم سيطرته على شهوته بدأ يغوي الفتيات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض على ممارسة العلاقة المحرمة، وبالفعل تحت ضغط رغبتهم من التخلص من الحمل كانوا يخضعن لرغبته.

وقال إنه ذاع صيته في طب النساء وبدأت تتردد عليه العديد من الفتيات، كما أنه أقام علاقات غير شرعية مع سيدات أجانب؛ نظير الأموال الأجنبية ولكن عندما تحولت شهوته إلى الممرضة ورفضت قرر الانتقام منها والإبلاغ عنها واتهامها بالسرقة، ولكنها استشهدت ضده أمام المباحث والنيابة وأحضرت عدد من الفتيات اللاتي أجبرهن على الرذيلة وشهدوا ضده.